Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı!

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin duyuru yayımladı. İşte Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ve güzergahlar:

30 Ağustos 2023 tarihinde saat 06.00’dan itibaren;

Atatürk Bulvarının Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü Ulus Meydanı’na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Dikmen Caddesinin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İsmet İnönü Bulvarının Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Atatürk Bulvarının Ulus Meydanı ile Kuğulu Kavşak arasında kalan bölümü Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İstanbul Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesinin Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Cumhuriyet Caddesinin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Çankırı Caddesi ve Çankırı Caddesine açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

GMK Bulvarının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Ziya Gökalp Caddesinin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Milli Müdafaa Caddesinin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Spor Park Sokak ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesinin Celal Bayar Bulvarına bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İhtiyaç olması halinde Dögol Caddesinin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı Arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak,

Araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur.