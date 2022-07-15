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Almanya'yı 68-62 yenen milli takım, yarı finalde

Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya'yı 68-62'lik skorla yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp’teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 37-29 üstün tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 68-62 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Slovenya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak yarı final mücadelesi TSİ 19.45'te başlayacak.

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