Almanya’da Sandık Başında Skandal

26 Eylül Pazar günü Almanya’da Federal Meclis seçimleri yapıldı. Bergheim’da yapılan Federal Meclis seçimlerinde 21 yaşındaki bir Müslüman’ın başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmedi.

Bergheim’da yaşayan 21 yaşındaki bir Müslüman kadın oy hakkını kullanmak üzere, Astrid Lindgren İlkokulu’ndaki sandık merkezine gitti. Ancak başörtülü olduğu için yapılan genel seçimlerde oy kullanmasına izin verilmedi. Seçim görevlileri duruma gerekçe olarak; kadının başörtüsü ile “Burka Kanunu”(Alm.„Verhüllungsgesetz“) ihlal etmesini gösterdi.

Genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu durum üzerine belediyeye şikâyette bulunduğunu belirtti. Belediyenin böyle bir durumun söz konusu olamayacağını ifade ederek seçim merkezi ile irtibata geçmesi sonucu ikinci sefer okula giderek oyunu kullanabildiğini belirtti.

ALMANYA’DA BAŞÖRTÜSÜ SKANDALI: “OY KULLANMAK İSTİYORSAN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKAR”

Müslüman genç kadın seçim görevlilerinin kendisine ancak başörtüsünü çıkarması durumunda oy kullanabileceğini söylemesi karşısında âdeta şok olduğunu kaydetti. Başörtüsünü çıkarmak istemediği için seçim salonunu terk ettiğini belirtti.

Daha sonra arkadaşının, Bergheim Belediyesi’ne haber verdiğini ve olayı netleştirdiğini aktaran kadın belediye çalışanının da duruma çok şaşırdığını ifade etti. Daha sonra bir yöneticiye haber verilmesi ile sorunun çözüldüğünü kaydeden kadın “Her şey biraz zaman aldı ama belediye sandık merkezine bildirdiği için oy kullanmama izin verildi” dedi. Genç Müslüman kadına açıklama olarak her şeyin bir “yanlış anlaşılma” olduğu ve durumun “yanlış anlaşıldığı” söylendi. Kadına, görevlilerin başörtüsü takma ile burka yasağını birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

Alman basınında çıkan haberlere göre, kendisinden sonra bir başörtülü kadının da oy kullanmasına izin verilemeyerek geri gönderildiğini belirten Müslüman kadın, bu başörtülü kadının da oy kullanmasına yardımcı oldu. “Kim bilir kaç başörtülü kadının oy kullanılmasına izin verilmedi” diyen genç kadın, gelecekte bu tür durumların yaşanmaması için ırkçılıkla mücadele kurumlarına başvurduğunu ve konunun takipçisi olacağını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Belediye Başkanı Volker Mießeler (CDU) “utanç verici olay” için özür diledi. Genç kadınla telefonda konuşan Mießeler, belediye binasında kişisel bir toplantı planladı. Mießeler, “Bu olağanüstü yanlış karar hakkında konuşulacak güzel bir şey yok, böyle bir şey kesinlikle olmamalı.” dedi. Öte yandan yaşananlarla ilgili herhangi bir İslamofobik, ırkçı veya ayrımcı bir arka plan olup olmadığı doğrulanamadı.