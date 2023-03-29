AK Parti'nin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti'nin; Genel Kurul'un gündem, gün ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre; en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren, 'İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 'Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 'Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ile bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifleri gündemin ön sırasına alındı.