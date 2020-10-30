AjansHaber.com.tr Gündem AFAD: 4 kişi hayatını kaybetti

AFAD: 4 kişi hayatını kaybetti

AFAD: Biri boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 152 kişi de yaralandı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.' dedi. AFAD, 'Biri boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 152 kişi de yaralandı' açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız dergiden Başkan Erdoğan'a kahpe saldırı
Muhittin Böcek'in bilinci açıldı
Algı yapmaya çalışan Kemal Özkiraz rezil oldu
"Bizi öldürün ama onlara bırakmayın"
Suikastte Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurmuş
Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
Tunç Soyer'in eşinden Charlie Hebdo'ya destek!