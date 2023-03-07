Abdullah Avcı istifa etti!
Süper Lig'de zor günlerden geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.
Haberde yer alan bilgiye göre; Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı yeni yönetimin önünü açmak için görevlerinden istifa etme kararı aldı.
Avcı'nın Trabzonspor karnesi
Trabzonspor'da 116 maç görev alan Avcı, bu maçlarda 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor bu süreçte deneyimli teknik adamla birlikte, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.
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