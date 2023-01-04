ABD Ortadoğu'da barış istemiyor.

Price basına yaptığı açıklamada, “Beşar Esad'ı eski durumuna getirmek için ilişkilerini artıran ve bu yönde arzularını ifade eden ülkelere destek vermiyoruz” dedi.

Yapılan açıklama, Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanlarının Moskova’da yaptığı toplantının ardından gelmesi dikkat çekti.