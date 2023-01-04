ABD Ortadoğu'da barış istemiyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve ve Şam hükümeti arasında çözüme yönelik girişime soğuk. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirmeden önce "iki kere" düşünmeli dedi.
Price basına yaptığı açıklamada, “Beşar Esad'ı eski durumuna getirmek için ilişkilerini artıran ve bu yönde arzularını ifade eden ülkelere destek vermiyoruz” dedi.
Yapılan açıklama, Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanlarının Moskova’da yaptığı toplantının ardından gelmesi dikkat çekti.
Yorumlar