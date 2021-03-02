A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesi hazırlık maçları belli oldu

A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacak.