A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesi hazırlık maçları belli oldu
A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesi hazırlık maçları belli oldu
A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu. Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacak.
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