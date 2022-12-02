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95 yaşındaki kadın yanarak can verdi!

Aydın'ın Köşk ilçesinde, bir evde çıkan yangında yalnız yaşadığı öğrenilen 95 yaşındaki kadın yanarak can verdi.

Uzundere Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fadime Özcan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını güçlükle söndürdü.

Yangın sonrası evde kontrol yapan ekipler, Özcan'ın cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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