AjansHaber Dünya Lübnan'ın kilit noktası Arkub, İsrail'in hedefinde

Lübnan'ın kilit noktası Arkub, İsrail'in hedefinde

Lübnan, Suriye ve İsrail sınırlarının kesiştiği stratejik Arkub bölgesi, zengin su kaynakları ve hakim yüksekliği nedeniyle İsrail'in işgal tehdidi ve yoğun saldırılarıyla karşı karşıya.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Hermon Dağı'nın batı yamacında yer alan Arkub bölgesi; Şeba, Kefr Şuba ve Habbariye beldeleriyle Lübnan'ın savunma hattında kritik bir noktada bulunuyor. Celile ve Golan Tepeleri'ni doğrudan gören yüksek rakımı ve Hasbani Nehri havzasına yakınlığı, bölgeyi askeri ve siyasi açıdan bir "odak noktası" haline getiriyor.

Güney Lübnan’ın kontrolü Arkub’dan geçiyor

Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım el-Kadiri, bölgenin tarihsel ve askeri önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgenin kontrol altına alınması Lübnan'ın güneyinin tamamının kontrol altına alınması anlamına geliyor."

Kadiri, İsrail ordusunun bölgeye tam olarak yerleşemediğini ancak hava saldırıları eşliğinde kara baskınlarıyla direnişi test ettiğini belirtti. Hıyam beldesi çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydeden Kadiri, İsrail'in kademeli bir ilerleme stratejisi izlediğini ifade etti.

Halk topraklarını terk etmiyor

Saldırıların siyasi müzakere süreçleriyle eş zamanlı arttığını savunan Kadiri, bölge halkının direniş kararlılığını şu sözlerle vurguladı:

"Toprakta kalmak, haysiyet ve gurur ifadesidir. Günümüzde direniş anlayışı halkın topraklarına bağlılığı ve diğer güçlerin istismar edebileceği herhangi bir güvenlik boşluğunu önleme üzerine kurulu."


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: "66 çocuk yaşamını yitirdi"
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO'dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
