Lübnan'ın kilit noktası Arkub, İsrail'in hedefinde

Hermon Dağı'nın batı yamacında yer alan Arkub bölgesi; Şeba, Kefr Şuba ve Habbariye beldeleriyle Lübnan'ın savunma hattında kritik bir noktada bulunuyor. Celile ve Golan Tepeleri'ni doğrudan gören yüksek rakımı ve Hasbani Nehri havzasına yakınlığı, bölgeyi askeri ve siyasi açıdan bir "odak noktası" haline getiriyor.

Güney Lübnan’ın kontrolü Arkub’dan geçiyor

Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım el-Kadiri, bölgenin tarihsel ve askeri önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgenin kontrol altına alınması Lübnan'ın güneyinin tamamının kontrol altına alınması anlamına geliyor."

Kadiri, İsrail ordusunun bölgeye tam olarak yerleşemediğini ancak hava saldırıları eşliğinde kara baskınlarıyla direnişi test ettiğini belirtti. Hıyam beldesi çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydeden Kadiri, İsrail'in kademeli bir ilerleme stratejisi izlediğini ifade etti.

Halk topraklarını terk etmiyor

Saldırıların siyasi müzakere süreçleriyle eş zamanlı arttığını savunan Kadiri, bölge halkının direniş kararlılığını şu sözlerle vurguladı:

"Toprakta kalmak, haysiyet ve gurur ifadesidir. Günümüzde direniş anlayışı halkın topraklarına bağlılığı ve diğer güçlerin istismar edebileceği herhangi bir güvenlik boşluğunu önleme üzerine kurulu."



