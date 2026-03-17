AjansHaber Spor Beşiktaş Park'taki 2026 UEFA finali biletleri satışa çıktı

Beşiktaş Park'taki 2026 UEFA finali biletleri satışa çıktı

İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi final müsabakasının bilet başvuruları uefa.com üzerinden alınmaya başlandı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Beşiktaş Park'taki 2026 UEFA finali biletleri satışa çıktı

UEFA'dan yapılan resmi duyuruya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilecek olan 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin bilet satış süreci başlatıldı. Futbolseverler, genel satış için başvurularını uefa.com/tickets adresi üzerinden 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar gerçekleştirebilecek.

Taraftarlara ayrılan kontenjan belli oldu

Toplam 37 bin 500 bilet kapasitesinin 27 bin 500'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa ayrıldı. Finale yükselmeyi başaran her iki takıma ise 11 biner bilet tahsis edilecek. Kalan biletlerin satışı dünya genelinde çevrimiçi platformlar üzerinden devam ederken, başvurusu onaylanan izleyiciler en fazla iki bilet alma hakkına sahip olacak. Engelli futbolseverler için ise talep doğrultusunda bir adet ücretsiz refakatçi bileti imkanı sunulacak.

Final müsabakasının bilet fiyatları

UEFA tarafından belirlenen 2026 finali bilet kategorileri ve fiyatlandırması şu şekildedir:

  • 1. Kategori: 240 avro
  • 2. Kategori: 160 avro
  • 3. Kategori: 65 avro
  • "Önce taraftarlar" ve Engelli izleyiciler: 40 avro


 

"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
