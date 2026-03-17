İran medyası, Ali Laricani’nin mesajını yaınladı

İsrail'in öldürüldüğünü iddia ettiği Ali Laricani, ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı denizciler için taziye mesajı yayımlayarak sessizliğini bozdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından hedef alınan IRIS Dena fırkateyninde hayatını kaybeden askerler için bir mesaj paylaştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın "öldürüldü" iddialarının ardından gelen bu paylaşım, Laricani’nin sosyal medya hesaplarından "el yazısı notu" vurgusuyla aktarıldı.

Uluslararası zalimlere karşı mücadele vurgusu

Laricani mesajında, hayatını kaybeden askerlerin fedakarlıklarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
