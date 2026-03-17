İran medyası, Ali Laricani’nin mesajını yaınladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından hedef alınan IRIS Dena fırkateyninde hayatını kaybeden askerler için bir mesaj paylaştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın "öldürüldü" iddialarının ardından gelen bu paylaşım, Laricani’nin sosyal medya hesaplarından "el yazısı notu" vurgusuyla aktarıldı.

Uluslararası zalimlere karşı mücadele vurgusu

Laricani mesajında, hayatını kaybeden askerlerin fedakarlıklarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."



