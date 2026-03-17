İsrail’in, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249’a yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler açıklandı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 20 yaralı getirildiği bildirildi.

Gazze'de, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişinin öldürüldüğü, 1799 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 249'a, yaralı sayısının da 171 bin 898'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.