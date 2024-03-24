63 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı
Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 63 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-14' operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonu duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 63 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-14' operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
6️⃣3️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-14” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2024
📌6️⃣4️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌5️⃣6️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌1️⃣2️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌1️⃣4️⃣0️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
📌8️⃣5️⃣2️⃣… pic.twitter.com/weqtfuNmrr
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