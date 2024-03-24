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63 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 63 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-14' operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonu duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 63 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-14' operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

 

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