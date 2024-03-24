63 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonu duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 63 ilde silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-14' operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

6️⃣3️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-14” operasyonlarında;

📌6️⃣4️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌5️⃣6️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📌1️⃣2️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌1️⃣4️⃣0️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:



📌8️⃣5️⃣2️⃣… pic.twitter.com/weqtfuNmrr