15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü!

15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin millî birlik ve bütünlüğüne gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Büyük bir inançla mücadele eden halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun.