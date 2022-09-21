1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü üs bölgelerinden birine teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.