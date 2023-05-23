Zafer Partisi’nin tercihi yarına kaldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde parti olarak kime destek vereceklerini yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 11.00'de yapacağı açıklama ile duyuracağını bildirdi. ''Süreç devam ediyor.'' diyen Özdağ, bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağını da söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 2,2 oranında oy aldı. Zafer Partisi'nin 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'na mı Cumhur İttifakı'na mı destek vereceği merak ediliyor.

Basın toplantısı düzenleyen Ümit Özdağ, sürecin devam ettiğini bu akşam Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi.

Özdağ, ''Kılıçdaroğlu ile yarın 11.00'de açıklama yapacağız.'' dedi. Ümit Özdağ'ın şunları söyledi:

''Süreç devam ediyor. Hatay dönüşü akşam Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim. Kamuoyu ile şekillenme bittiği zaman paylaşacağız. Kılıçdaroğlu ile yarın 11.00'de açıklama yapacağız. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz.''