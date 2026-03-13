Kalyon Kültür, Gazze'deki çocukların anısına sergi açtı

Kalyon Kültür, Gazze’deki çocukların anısına sergi açtı

Filistinli çocukların yarım kalan hikayelerini konu alan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Kalyon Kültür Zone bünyesinde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul’da Nevçarşı AVM içerisindeki Kalyon Kültür Zone, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Ali Uslu tarafından hazırlanan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, seramikten üretilen 200 çift çocuk ayakkabısı ve iki özel tablodan oluşuyor. Daha önce düzenlenen "Kalanlar" sergisinin devamı niteliğindeki bu çalışma, Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çekmeyi hedefliyor.

Vicdanların sesi yükseliyor

Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, açılışta yaptığı konuşmada, "Savaşın en ağır faturasını her daim çocuklar ödüyor. Filistin'de son 2 senede tüm insanlığın gözleri önünde 20 binden fazla çocuk öldürüldü. On binlerce çocuk annesiz, babasız bırakıldı. Bana göre burada, susturulmuş çocuk seslerinin önünde insanlığın yoklamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Sergi, 30 Nisan tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak.


 

