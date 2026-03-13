Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Son 23 yılda Doğu ve Güneydoğu’ da çok yatırımlar yaptık”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mardin ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Mardin İş Dünyası Buluşması programına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile katıldı.

Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Bölgemiz üzerinde birçok tuzaklar, birçok oyunlar oynanıyor. Burada yaşayan insanları sevdikleri için değil, kendi menfaatleri için etnik ve mezhebi temelde birtakım çatışma ortamları oluşturma gayreti içinde olanlar var. Bunlara karşı biz çok akıllı ve şuurlu bir şekilde hareket etmek durumundayız." diye konuştu.

“Türkiye’ de teröre yer yok”

Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve müzakereyi hedefleyen bir diplomasi yürüttüğüne dikkat çekerek, "Ara buluculuk yapıyoruz. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlara, Ukrayna-Rusya çatışmasına varıncaya kadar her bölgede, barıştan yana, bütün taraflarla diyalog içinde bir politika izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan içeride de demokrasimizi, kalkınmamızı güçlendirecek bir anlayış içinde terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz ve yeni aşamalara gelmiş durumdayız. Meclisimizden en son bir komisyon raporu çıktı biliyorsunuz. Meclisteki partiler güzel bir örnek oldu Türkiye için. Birçok parti uzlaştı ve ortak bir rapor çıkmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçlerde silahların gölgesinde olmayan demokratik bir siyaset daha da güç kazanacak. Demokratik rekabet içinde herkes vatandaşa en güzel neyi teklif edecekse onları vatandaşın demokratik ortamda önüne getirmiş olacak. Teröre artık yer yok. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda teröre, şiddete yer yok. Kaynaklarımızı bizim boş yere harcamamız hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu kaynakları boş yere harcamak yerine halkımızın, milletimizin refahı için çoluğumuzun çocuğumuzun, gençlerimizin geleceği için kullanacağımız bir dönem olacak bu dönem. Demokraside de kalkınmada da inşallah yeni hedeflere yürüyeceğiz."

"Mardin artık sanayileşme konusunda da belli bir mesafe alıyor"

Yılmaz, Mardin'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, ilin ticari ve tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti.

Mardin'de tarımsal artışla birlikte tarıma dayalı sanayinin de gelişme yolunda olduğunu, bu çerçevede yeni organize sanayi bölgelerinin şekillendiği belirten Yılmaz, "Şu anda merkezde 2, Midyat ve Nusaybin'de birisi belli bir aşamaya gelmiş, diğeri de başlangıç aşamasında olan 4 tane organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Mardin artık sanayileşme konusunda da belli bir mesafe alıyor. " şeklinde konuştu.

Kentte organize sanayi bölgelerinin geliştiğine dikkati çeken Yılmaz, "Mardin muazzam bir tarihi zenginliğe, dokuya sahip. Dolayısıyla turizm noktasında da geçen yıl 1 milyona yakın konaklama gerçekleşmiş. 3 milyon giriş-çıkış, 1 milyona yakın konaklama olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Mardin’e son 23 yılda 386 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını aktaran Yılmaz, "2002'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatı 700 milyon dolar bile değildi. Geçen yıl 12 milyar doları geçmişiz. Tek başına Mardin yaklaşık 1 milyar dolar ihracat yapmış. 2002’de tüm Güneydoğu’nun yaptığı ihracattan daha fazlasını tek başına Mardin yapmış." bilgisini verdi.

“86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz ve aynı kaderi paylaşıyoruz”

Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Doğu ve Güneydoğu'da son 23 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Kim ne derse desin, 'Halep oradaysa arşın burada' diye bir söz var. İki şeyi aynı anda yapmaya çalıştık. Bir taraftan uzun yılların ihmalini gidermeye çalıştık. Bizden önceki dönemde uzun süre yapılmamış işlere el attık. Bir taraftan da bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz ve aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizim zihniyetimiz budur."



