GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
HÜRJET, Akdeniz'deki düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Antalya'da gerçekleştirilen düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Şirketten yapılan açıklamaya göre HÜRJET, Akdeniz semalarında düşük irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirdi.

Antalya'da gerçekleştirilen test faaliyetlerinde iki ayrı prototip uçak görev aldı. Toplam 18 sorti yapan HÜRJET, planlanan 79 test noktasını herhangi bir aksama yaşanmadan eksiksiz şekilde tamamladı. Yürütülen test süreci boyunca ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye’nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde milli imzayı daha da ileri taşıyor.


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.