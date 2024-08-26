Yusuf Dikeç, annesine yönelik yapılan çirkin yorumlara yanıt verdi!

Türkiye'ye atıcılık alanındaki ilk madalyasını getiren ve final atışındaki görüntüsü ile olimpiyatlara damga vuran Yusuf Dikeç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Dikeç'in annesi ile yaptığı paylaşıma sosyal medyada kendini bilmez bazı kullanıcılar hadsiz yorumlarda bulunmuştu.

Dikeç'in annesinin başörtüsüne atıfta bulunarak yapılan çirkin yorumlar kamuoyunun da tepkisini çekmişti.

Yusuf Dikeç, annesine karşı yapılan çirkin yorumlara ilk kez cevap verdi. Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez." ifadelerini kullandı.