Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı coşkusu

Gaziantep'te bayram namazı kılmak için tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar camiyi ve avlusunu doldurdu.

Bayram namazını kılan ve dua eden vatandaşlara, su, lokum ve şerbet gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Davut Gül ve beraberindeki protokol üyeleri namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün beraberindeki protokol üyeleri namazın ardından bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da vatandaşlar Bayram Namazı için daha çok Balıklıgöl’deki camileri tercih etti.

Namaz çıkışı hayırseverler tarafından cemaate lokum ve şeker ikramı yapıldı.

Siverek ilçesinde de de vatandaşlar, Ayvanat Mahallesi’ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde bir araya geldi.

Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla bayram namazını normal saf düzeninde kıldı.

Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara giderek dua etti.

Kilis

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde cami imamı namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmayı tercih etti.

Malatya

Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki camiyi vatandaşlar Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar doldurdu.

Camiye sığmayan bazı vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.

Namaz sonrası mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Vatandaşlar namazdan sonra yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Darende ilçesinde bayram namazı "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Vatandaşlar cami imam hatipleri tarafından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçti. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı programda, vatandaşlara Hulusi Efendi Vakfı tarafından yemek ikram edildi.

Birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin türbesini ziyaret etti.

Adıyaman

Adıyaman'da da vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Sabahın ilk saatlerinde tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar saf tuttu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.