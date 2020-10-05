AjansHaber.com.tr Gündem Ağrı'da bir asker şehit oldu

Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma personeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
4 çocuğunu dövüp canlı yayınlamıştı
CHP'li İBB simitçilerin ekmeğine göz dikti
İstanbul ve Ankara’nın bilgileri ABD'li şirkette
Savcılık kirli plana izin vermedi
"TTB Başkanı olmasını kabul etmiyoruz!"
"Türkiye Karabağ çözümünde yer almalı"
Bakan o hat için tarih verdi