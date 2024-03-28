Yerel seçimlerde ilk o şehirlerin sonuçlar gelecek!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklarını yaptı. Seçim sonuçlarının açıklamanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına siyasi partilerle tatbikat yapıldı.

Oyların sayım sürecinden sisteme aktarılmasına kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına telefon, enerji ve internet hatları gözden geçirildi. Olası siber saldırılara karşı YSK'nın internet sisteminin güvenlik duvarı güçlendirildi.

Sandık başına giden vatandaşlara 3 faklı pusula verilecek. Sayım esnasında ise ilk olarak büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oylar, ardından ilçe belediye başkanlığı için kullanılan oylar ve il genel meclisi için kullanılan oylar sırasıyla sayılacak. Son olarak ise muhtarlıklar için verilen oylar sayılacak.

Bu nedenle Türkiye, YSK'nın resmi olmayan ilk sonuçları açıklamak için belirlediği saatte ilk olarak büyükşehirlerde son durumun nasıl gittiğini öğrenecek.