WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde yaşanan soruna ilişkin şirketten yapılan ilk açıklamada, "En kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

FACEBOOK NEDEN ÇÖKTÜ?

Facebook'un sınır geçit protokolünde yapılan yeni bir ayar sebebiyle çöktüğü tahmin ediliyor. Şirketin yeni bir güncellemeyi yayına aldığı bunun hemen ardından bütün sistemlerin patladığı fikri hakim.

SINIR GEÇİT PROTOKOLÜ NEDİR?

İnternet üzerindeki kararların ana makinelere gönderilmesi işlemine izin veren modele sınır geçit protokolü (BGP) denir. Yani bu protokolle sistemleriniz internete bağlanır. Ağla etkileşim halinde olur. Eğer bu protokol çalışmazsa dışarıyla etkileşim kesilir. Yani Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus'un dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamaları üzerinde yaşanan erişim problemine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sayan, "WhatAspp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.