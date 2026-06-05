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AjansHaber Videolar Gündem Diyarbakır’da kamyonetin tekeri patladı: Yola saçılan meyve ve sebzeleri jandarma topladı

Diyarbakır’da kamyonetin tekeri patladı: Yola saçılan meyve ve sebzeleri jandarma topladı

Silvan ilçesinde seyir halindeki sebze yüklü kamyonetin tekerinin patlaması sonucu kasadaki ürünler yola savruldu. Trafiğin aksadığı yolda meyve ve sebzeler jandarma ekiplerince toplandı.

Nöbetçi Editör
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meyve ve sebze taşıyan kamyonetin sağ arka tekeri seyir halindeyken patladı. Tekerin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrulurken, kasadaki meyve ve sebzeler yola dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yola saçılan ürünler nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Jandarma ekipleri, yola dağılan meyve ve sebzeleri toplayarak yolu temizledi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


 

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