Diyarbakır’da kamyonetin tekeri patladı: Yola saçılan meyve ve sebzeleri jandarma topladı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meyve ve sebze taşıyan kamyonetin sağ arka tekeri seyir halindeyken patladı. Tekerin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrulurken, kasadaki meyve ve sebzeler yola dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yola saçılan ürünler nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Jandarma ekipleri, yola dağılan meyve ve sebzeleri toplayarak yolu temizledi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



