Ünlü oyuncu Bodrum'da trafik kazası geçirdi!

Mehmet İlker T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolunda, Olgun Şimşek'in kullandığı 34 BUU 142 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.