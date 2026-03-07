Karadeniz'de doğal gaz üretimi ikiye katlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 44 metre uzunluğundaki MEG modülü, düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmaları önleyerek platforma gaz akışının sürekliliğini sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Doğal gaz akışının sürekliliğini güvence altına alacak 2 bin 500 tonluk MEG modülünü başarıyla platforma entegre ettik. Bu yıl devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimizi iki katına çıkaracağız. Karadeniz'in derinliklerinde, milletimizin desteğiyle Türkiye'nin enerjide tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz."

Üretimi ikiye katlayacak

Osman Gazi'nin üretime katılmasıyla birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi yeni bir faza geçecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküplük üretim, 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanmış olacak.

Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak. Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak.



