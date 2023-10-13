Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı!

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı

Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi.

Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.

Türk Kızılay: Yardımları en kısa sürede Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştıracağız

Türk Kızılay Gazze İnsani Yardım Operasyonu Ekip Başkanı Selçuk Öztürk, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin en kısa sürede Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştıracaklarını bildirdi.

Türk Kızılay tarafından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinesinde hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı.

Mısır'ın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemesi için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı'na indirilen malzemeler, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye götürülecek.

Türk Kızılay Gazze İnsani Yardım Operasyonu Ekip Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından insani yardım talebi üzerine Türk Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na getirdiklerini söyledi.

Yardımların sağlık, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluştuğunu ifade eden Öztürk, "Buradaki görüşmelerin ardından yardım malzemesinin en kısa sürede Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılması için çalışacağız." dedi.