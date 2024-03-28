Türkiye'de çöl tozu alarmı!

Sahra Çölü üzerinden mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye yoğun toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar uyarıyor, bu dönem 'bahar alerjisi' dediğimiz kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlarda da artış olacak. Özellikle akciğer rahatsızlığı olanların 3 hafta boyunca partikül tutucu maske takması öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), başta İstanbul olmak üzere 14 il için hem sağanak hem de toz taşınımı uyarısı geldi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Toz taşınımı bugünden itibaren etkisini gösterecek.

Uzmanlardan uyarıyor

Uzmanlar, bahar döneminde görülen toz taşınımının tarım için faydasına dikkati çekiyor. Ancak bahar alerjisi ve solunum rahatsızlığı olanların, bu dönemde tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

Alerjisi olanlara "maske" uyarısı

Uzmanlar ayrıca, toz taşınımının hava kalitesini düşürdüğüne de dikkati çekiyor.

Özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların, tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.