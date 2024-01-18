Türkiye uzaya gidiyor!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için artık saatler kaldı. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak Cuma günü saat 00.49'da gerçekleşmesinin planlandığını duyurdu.

SpaceX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Axiom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."

SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzayda yapacağı 13 bilimsel deney

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Ülkenin dört bir yanından takip edilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğunun, çeşitli illerde bilim merkezleri ve meydanlardaki etkinliklerle takip edileceğini bildirdi.

BAKAN KACIR: HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından erteleme ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kacır paylaşımında "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan izlenecek.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Ax-3 uzay misyonu, fırlatmadan önceki son ''tam provalarını'' tamamladı.