Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi (TEK Parti), Yeni Yol Partisi ve Vatan Severler Partisi birleşerek "Türkiye İttifakı"nı kurdu.

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, 7 partinin oluşturduğu Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim için karar imzalandı ve start verildi.

YSK takvimi hazırlarken, partiler de seçmenle görüşmeleri hızlandırdı.

Seçime sayılı günler kala bir ittifak daha kuruldu.