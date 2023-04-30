Türk savunma sanayiinin altın çağı!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Türkiye, son dönemde gerek devlet, gerekse özel sektör eliyle geliştirilen savunma sanayii ürünleriyle göz kamaştırıyor.

Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen İHA ve SİHA'ların, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte ünü tüm dünyaya yayılmıştı. Şimdilerde ise çıtayı birkaç adım daha yükselten Türkiye, ilk savaş gemisi prototipi olan, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadoolu ile dış basında adından söz ettiriyor.

İşte, Türk savunma sanayiinin son 1 ayında yaşanan birbirinden önemli gelişmeler;

TCG Anadolu donanmanın hizmetine girdi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine girdi.

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılmıştı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı.

Her tür İHA ve SİHA'nın iniş yapabileceği gemiye, Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar da devam ediyor.

HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilecek olan, Türkiye'nin ilk jet motorlu askeri uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Ağustos 2017'de TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatılan HÜRJET, Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktivitelerinin, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetlerinin, Şubat 2021'de de kritik tasarım faaliyetlerinin tamamını başarıyla sonuçlandırdı

İlk motor çalıştırma testinden başarıyla geçen HÜRJET, geçtiğimiz günlerde Çorlu Havaalanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçarak ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu.

ATAK-2 ilk kez havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen ATAK-2 ilk kez havalandı.

2500 beygir gücündeki motorlara sahip olan ATAK-2, 11,5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip bir helikopter olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 1500 personelin alın teriyle oluşturulan ATAK-2, tıpkı ATAK-1 gibi, terörle mücadelede TSK'nın envanterindeki en etkili silahlarından biri olacak.

2 adet Yeni Altay Tankı, TSK'ya teslim edildi

BMC AR-GE ve tasarım ekipleri tarafından tamamen yerli ve milli sistemlerle geliştirilen Yeni Altay Tankı, testler için TSK'ya teslim edildi.

2019 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı kontrolünde sürdürülen projeye yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Yaklaşık 10 yıllık bir çaışmanın ürünü olan Altay Tankı, Türkiye'nin ilk yerli üretim tankı olma özelliğini taşıyor.

ANKA-3, ilk testini gerçekleştirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde geliştirilen ve şirketin İHA ürün ailesinin 3'üncü üyesi olacak ANKA-3, ilk testini gerçekleştirdi.

ANKA-3'ün "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok özelliği bulunuyor.

40000 ft.'e çıkabilen ANKA-3, 10 saat boyunca havada kalabiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat faliyetlerinde kullanılması planlanan ANKA-3 farklı hava ve yer mühimmatları ile taarruz özelliğine de sahip olacak.

Kızılelma göklerde

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, AKINCI TİHA ile yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın projesine Baykar'ın öz sermayesi ile 2021 yılında başlanmıştı.

14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.

6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.