AjansHaber Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı mağlup etti

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Türkiye, liderliğini sürdürdü ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Sırbistan ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Millilerde Tarık Biberovic'in 21, Ömer Faruk Yurtseven'in 17 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 16, Ognjen Dobric'in 14 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: “Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık”

Karşılaşmada çok akıllı oynadıklarını vurgulayan Ergin Ataman, "Türk Milli Takımı, artık Avrupa'nın zirvesinde. Eleme maçlarında Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Sırbistan, çok önemli bir ekol. Bu maça da daha takviyeli bir kadroyla geldiler ama oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Şehmus savunmada büyük bir efor sarf etti. Ömer Faruk pota altında, Tarık ve Cedi.... Çok önemli bir galibiyet. 4'te 4 yaptık. Bu, Dünya Kupası elemelerinde bundan sonraki pencerelerde bize çok büyük bir avantaj getirecek." ifadelerini kullandı.

Elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Bu akşam milli takımımız bir destan yazdı. Sırbistan gibi dünya basketbolunda ekol olan bir ülkeyi yenmeyi başardı. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda yeteneklerini gösterdi. Çıkışta olan, genç ve mücadele gücü yüksek bir takım. Hocamızı, federasyonumuzu, bütün seyircimizi ve milletimizi tebrik ediyoruz. Güzel bir başarı ve galibiyet. 4'te 4 yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı ve destek verdi. Türk basketboluna her alanda büyük destek veriyor. FIBA 2027 Dünya Kupası'na adım adım yaklaşıyoruz. Fedakarlık yaparak milli takıma geldikleri için oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir geceydi. Bize bu geceyi yaşatan 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz.”


 

