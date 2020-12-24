Türk kara sularına itilen 162 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 6 can salı içerisinde yabancı uyrukluların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 72 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının bir can salı ve bir lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 53 sığınmacı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Balıkesir

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Burada sığınmacılara, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.