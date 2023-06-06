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Tokat'ta 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor! 

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.

İlçeye bağlı Gökal beldesinde sağanak nedeniyle menfezler tıkandı. Kanlıca Deresi'nin taşması sonucu 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü su altında kaldı.

Su taşkını sonucu Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine ulaşımı sağlayan yol, ulaşıma kapandı.

Gökal Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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