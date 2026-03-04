AjansHaber Gündem Pezeşkiyan: "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"

Pezeşkiyan: “Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
