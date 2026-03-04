GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Sri Lanka, "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kurtarma operasyonu başlattı

Sri Lanka, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait gemi için kapsamlı kurtarma operasyonu başlattı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi. Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan gemideki en az 101 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Geminin, ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramış olma ihtimali tartışılıyor. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

#gemi
#iran
#sri lanka
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.