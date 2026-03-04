NATO: “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz”

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmatla ilgili, AA muhabirinin sorusunu yanıtladı:



"İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran bölgede ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde durmaktadır. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü olmaya devam etmektedir."