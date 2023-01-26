THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, çalışanlara 3 maaş müjdesinin detaylarını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurmuştu.

Bolat ayrıca başarı ödüllerini artırdıklarını belirterek, "Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Maaş müjdesinin detaylarını açıkladı

Bolat, THY çalışanlarına yönelik müjdenin detaylarını açıkladı. Bolat, yapmış olduğu yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Malum Ocak ayı zammı TİS gereği %16.4 gibiydi. Öncelikle sosyal haklardaki başka iyileştirmelerin yanında maaş zammını %20 yaptık.

2022’de ödemiş olduğumuz performans primleri toplam karımızın % 11.3’ünü bulmuştu. Buna rağmen kabin ekiplerimize özel bir sözüm olmuştu. Bu nedenle sadece kabin arkadaşlarımıza seyyanen net 10 bin TL ödeyeceğiz.

2023 yılı başarı ödülümüzün oranını karımızın %15’ine yükselttik: Nisan ve Temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani Nisan ayında 3 maaş ve Temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız karın %15’inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 Aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz.

Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak.

Malum geçen sene taşeron çalışanlarımıza net 25 bin TL prim ödedik. Bu sene ne yapacağız? Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, Mart-Nisan ayına kadar THY’li olacak. %100 THY’nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis AŞ’yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız."

THY'nin 2033 vizyonu

THY'nin 20 yılda ortalama %12.2 gibi bir ivmeyle ve her sene kar yaparak büyüdüğüne dikkat çeken Bolat, THY'nn 2033 vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bolat, "Detaylar şimdilik ticari sır ama şu kadarını söyleyeyim; ülkemize bugüne göre yaklaşık 3 kat büyüklükte ekonomik değer üretecek ve dünyanın 59. büyük ekonomisi olacak bir “Türk Havayolu Ekosisteminden” bahsediyoruz. Ve buna tüm kalbimizle inanıyoruz." dedi.