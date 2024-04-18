TBMM, özel etkinliklere hazırlanıyor

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te bazı etkinlikler düzenlenecek.

20 Nisan Cumartesi günü "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" gerçekleştirilecek. Bilim Şenliğine Türkiye'nin ilk astronotu Alper GEZERAVCI katılacak ve uzay hakkında merak edilenleri çocuklara aktaracak.

21 Nisan Pazar günü 23 Nisan’ın ruhunu yansıtan çeşitli eserlerden oluşan “23 Nisan Millî Egemenlik Konseri” gerçekleştirilecek. 23 Nisan için özel olarak bestelenen bir marşın da düzenlenecek konserde koro eşliğinde ilk kez seslendirileceği bu konser, bir milletvekili tarafından organize edilecek.

Devamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihten günümüze milletimizi, tarihimizi, kahramanlıklarımızı ve cesaretimizi sürükleyici bir anlatımla adeta yeniden yaşatacak olan mapping gösterisi izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile yapılan çalışmalar sonucunda, bu yıl ilk kez çeşitli spor dallarında, kompozisyon, resim ve şiir yarışmaları ile bilimsel yarışmalarda başarı gösteren çocuklara TBMM çatısı altında ödüller verilecek.

22 Nisan Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu "Çocuk Özel Oturumu" ile toplanacak. Bu oturumda spor, eğitim ve bilim konusundaki yarışmalarda başarılı olan çocuklar ile dezavantajlı çocuklar katılacak.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ise, birçok ilke sahne olacak TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerinin detaylarını anlatmak üzere 19 Nisan Cuma günü saat 14:30'da Basın Koridorunu ziyaret edecek.