Taksimetre açmayan taksiciye ceza yağdı!

Beşiktaş’tan aldığı iki müşteriyi Şişli’ye götürmek için 250 lira isteyen ve taksimetre açmayan şoför Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şoför Y.Y.’ye, 'Belediyeden alınması gereken çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak' maddesinden 6 bin 439 lira, 'Taksimetre açmamak' maddesinden 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira idari para cezası kesildi.

Taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.