AjansHaber.com.tr Yaşam Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!

Taksici, çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!

İzmir'de aracına binen 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen taksici tutuklandı.

Karabağlar ilçesinde 28 Mart'ta okuluna gitmek üzere taksisine binen kızı ormanlık alana kaçırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan U.C.K (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Uyuduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybetti!
Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı!
Annesini önce kaynar suyla yaktı sonra bıçakladı!
Avrasya Tüneli'ndeki trafik kazası
Yolcu otobüsünde 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Bursa'da uyuşturucu operasyonu!
Kocaeli'de bir kişi silahla öldürüldü