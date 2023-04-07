Taksici, çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
İzmir'de aracına binen 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen taksici tutuklandı.
Karabağlar ilçesinde 28 Mart'ta okuluna gitmek üzere taksisine binen kızı ormanlık alana kaçırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan U.C.K (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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