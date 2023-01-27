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Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı

Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırı gerçekleşti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada saldırganın Kalaşnikof ile büyükelçiliğe girdiği sırada Güvenlik Şefi hayatını kaybetti. 2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı engellemeye çalışırken yaralanıyor.

Yaralıların durumlarının ağır olmadığı bildirilmiştir.

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlenen saldırının bir Ermenistan vatandaşı tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Azerbaycan devlet basınında çıkan haberlere göre, saldırının zanlısı gözaltına alındı.

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