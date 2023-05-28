Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi
Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için bir tur az oynayacak. Süper Lig şampiyonu, 2. ön elemede ve sonrasında seri başı olacak.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında oynanan Inter - Atalanta maçının sonucu, Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takıma yaradı.
Guiseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 3-2 kazandı.
Süper lig şampiyonuna yaradı!
Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşılaşacak Manchester City ve Inter'in kendi liglerinde de Devler Ligi bileti almasıyla birlikte Süper Lig şampiyonunun oynaması gereken ön eleme turu sayısı azaldı.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan Galatasaray veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yoluna 2. ön eleme turundan başlayacak ve sezonu iki hafta geç açacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk maçları 11-12 Temmuz'da, rövanşlar ise 18-19 Temmuz'da oynanacak.
Süper Lig şampiyonunun dahil olacağı 2. ön eleme turunda ise ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanşlar ise 1-2 Ağustos'ta oynanacak.
Süper Lig şampiyonu, gruplara kalabilmek için 3 tur geçmek zorunda.
Şampiyonlar Ligi takvimi
Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme
11-12 Temmuz | 18-19 Temmuz
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
25-26 Temmuz | 1-2 Ağustos
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme
8-9 Ağustos | 15 Ağustos
Şampiyonalar Ligi Play-off
22-23 Ağustos | 29-30 Ağustos
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