Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi müjdesi

İtalya Serie A'nın 37. haftasında oynanan Inter - Atalanta maçının sonucu, Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takıma yaradı.

Guiseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 3-2 kazandı.

Süper lig şampiyonuna yaradı!

Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşılaşacak Manchester City ve Inter'in kendi liglerinde de Devler Ligi bileti almasıyla birlikte Süper Lig şampiyonunun oynaması gereken ön eleme turu sayısı azaldı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan Galatasaray veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yoluna 2. ön eleme turundan başlayacak ve sezonu iki hafta geç açacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk maçları 11-12 Temmuz'da, rövanşlar ise 18-19 Temmuz'da oynanacak.

Süper Lig şampiyonunun dahil olacağı 2. ön eleme turunda ise ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanşlar ise 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Süper Lig şampiyonu, gruplara kalabilmek için 3 tur geçmek zorunda.

Şampiyonlar Ligi takvimi

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme

11-12 Temmuz | 18-19 Temmuz

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

25-26 Temmuz | 1-2 Ağustos

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

8-9 Ağustos | 15 Ağustos

Şampiyonalar Ligi Play-off

22-23 Ağustos | 29-30 Ağustos