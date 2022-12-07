Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,19 azalışla 2 milyar 1 milyon 582 bin 630 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 03.00'te 2 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 942 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 33 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 826 lira 99 kuruştan işlem gördü.