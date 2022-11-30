Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 azalışla 1 milyar 935 milyon 592 bin 63 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-17.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 793 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 868 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1625 lira 80 kuruştan işlem gördü.