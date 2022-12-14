Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 494 bin 760 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 440 bin 880 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 345 lira 12 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 129 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 925 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 764 lira 77 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 184 milyon 364 bin 433 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 413 bin 267 metreküp olarak kayıtlara geçti.