Milli basketbolcu Şengün: “Milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri”

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Bahçeşehir Üniversitesinin geleneksel hale gelen "Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü"nün bu yılki sahibi oldu.

İNBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Bahçeşehir Üniversitesinin geleneksel hale gelen "Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü"nün bu yılki sahibi oldu.

BAU Güney Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenin ardından Şengün ile Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tören sonrasında Hüseyin Yücel’in davetlisi olarak BAU Güney Kampüs Gazi Osman Paşa Yalısı’nda Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi iş birliğiyle açılan hat, tezhip ve kalem işi eserlerinden oluşan "Seçkiler" sergisini gezen Şengün’e, Yücel tarafından Ala ve İhlas surelerinin yer aldığı hat eseri hediye edildi.

"Burada olmak bir ayrıcalık"

Organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 23 yaşındaki basketbolcu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Şengün, törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada olmak bir ayrıcalık. Bizi çok da güzel karşıladılar. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım ama bu benim de gözümü açtı. Benim gençlere, aileme, ülkeme olan sevgimi biliyorsunuz. Böyle şeyler yapmak güzel inşallah daha güzel şeyler de yaparız. Organizasyon harikaydı, hediye için de çok teşekkür ediyorum. Ailem de görünce bayılacak. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek en büyük hedeflerimden biri"

Kariyer yolculuğunda geldiği noktayı unutmadan genç sporculara destek olmak istediğini vurgulayan Alperen Şengün, özellikle altyapıdan yetişen basketbolculara imkan sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Her zaman eskiyi gören ve eskiyi hatırlamak isteyen biri olduğunu ifade eden Şengün, şu açıklamalarda bulundu:

"Bandırma'ya iki yıldır gitmek istiyorum, yoğunluktan dolayı gidemedim. İnşallah bu yaz gideceğim. Orada okul hocalarım da var, beni görmek isteyen davet eden hocalarım var. O yüzden çok mutluyum, nereden geldiğimi bilen bir insanım. O yüzden gençleri izlemek, onlarla beraber olmak hem onlar için iyi hem bizim için. Bizim böyle bir imkanımız olmadı. Bu imkanı onlar için oluşturmak, onların yanında olmak istiyorum. NBA'de daha çok genç görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek benim en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğim."

"Grubu 6’da 6’yla bitirmek istiyoruz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalara da değinen Şengün, milli takım olarak hedeflerinin grubu kayıpsız tamamlamak olduğunu söyledi.

Alperen Şengün, eleme maçlarına ilişkin soruya, "Elimizden geleni yapacağız. Bosna'daki maçın kolay olacağını sanmıyoruz ama gidip savaşacağız. İnşallah grubu 6'da 6'yla bitirip diğer gruba namağlup gitmek istiyoruz. İki önemli maçımız var. Hazırız. 10 gün sonra da hazırlıklarımız başlayacak. Heyecanla bekliyoruz." yanıtını verdi.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Alperen'in Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Yücel, şu ifadelerde bulundu:

"Bahçeşehir Üniversitesi olarak her sene 'Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'nü veriyoruz. Bu sene de spor alanında jürimiz Alperen'i layık gördü. Ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İlk sergimizi hat ve tezhip sanatları üzerine açmıştık. Alperen'in geldiğini öğrenince çok güzel bir hediye takdim ettik. Ala ve İhlas surelerinin olduğu tabloyu nazar değmesin diye hediye ettik. ABD'deki evine asmasını istedim. Kazasız belasız bir sezon geçirsin. Ülkemizi her zaman başarıyla temsil edeceğinden eminim."