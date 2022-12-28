Şentop: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"

TBMM başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumu, yapılan tahıl koridoru anlaşması ve sığınmacılar konusundaki başarılı politikası nedeniyle Nobel Barış Ödülü adaylığı için harekete geçti. Şentop, başka ülke parlamentolarından milletvekillerinin de benzer girişimi olduğunu söyledi.

TBMM başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha önce eski ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna tahılı ve göç konusundaki politikalarına dikkati çekerek, Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ettiğini söylemişti.